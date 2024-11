Luca, Blaga, Brian, Nosal, surprinsi de votul carasenilor

CARAS-SEVERIN - Marea surpriza a fost clasarea pe primul loc a candidatului independent Calin Georgescu, care a avut o abordare atipica: o campanie electorala desfasurata exclusiv pe TikTok, cu un impact deosebit asupra tinerilor!Romania a fost surprinsa de rezultatele turului 1 al alegerilor prezidentiale, in care niciun candidat reprezentand marile partide politice, precum PSD sau PNL, nu a reusit sa treaca in turul al doilea. Pentru a intelege mai bine reactiile, am contactat mai multi ... citește toată știrea