Lucrari de milioane pe raurile din Banatul Montan

CARAS-SEVERIN - Dupa receptia finala a lucrarilor la Barajul Oravita Mica din toamna aceasta, Apele Romane Banat anunta alte investitii de amploare in 2025 pe raurile din Caras-Severin!De curand, conducerea Administratiei Bazinale de Apa Banat a prezentat bilantul lucrarilor realizate in acest an in judetele din vestul tarii, investitii finantate 40% din surse proprii si 60% de la bugetul de stat. Totodata, au fost anuntate si proiectele de investitii prevazute pe anul 2025 privind apararea ... citește toată știrea