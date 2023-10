CARAS-SEVERIN - Pana la adjudecarea si executarea lor, traficul se va desfasura cu viteza redusa si precautie sporita!Intrucat prima incercare de atribuire a proiectarii si executarii "punerii in siguranta a liniei CF 100 Orsova - Jimbolia", pe un tronson de 250 de metri intre statiile Crusovat si Domasnea Cornea, a fost anulata in 17 iulie de SEAP din cauza lipsei ofertantilor, Regionala de Cai Ferate Timisoara a reluat licitatia. "Nesiguranta" a aparut in zona ca urmare a unei masive ... citeste toata stirea