Lucrarile la Baile Neptun incep in februarie 2025

CARAS-SEVERIN - Dupa etapa de reproiectare si avizare, lucrarile pe santierul de punere in siguranta a Bailor Neptun vor fi demarate in februarie anul viitor!Desi cei de la Asociatia Locus sunt angrenati in proiectul de revitalizare a malului Cernei, nu au lasat deoparte nici proiectul lor de suflet: salvarea Bailor Neptun. Recent, reprezentantii asociatiei au anuntat noile etape ce urmeaza a fi parcurse pentru a impiedica prabusirea monumentului istoric. Alaturi de o noua echipa de arhitecti ... citește toată știrea