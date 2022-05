Lumea povestilor, redeschisa celor mici

CARAS-SEVERIN - Teatrul "Anton Pann" este doar unul dintre cele prezente in editia de anul trecut a Festivalului de teatru pentru copii "Lumea povestilor". Anul acesta, trupa din Ramnicu Valcea revine in cadrul editiei a V-a a festivalului, care va avea loc in perioada 21-29 mai si va cuprinde spectacole jucate in intregul judet!Va fi o editie speciala a festivalului, cu spectacole atat in sala, cat si in spatii publice. In fiecare zi, vor fi reprezentatii la Resita unde, ca si in anii ... citeste toata stirea