Lumina vine pe proiecte consistente

ZAVOI - Recent, la Zavoi, a fost modernizat iluminatul stradal. In satul Magura se aprinde lumina culturii!Nu mai putin de 680 de lampi cu LED-uri au fost montate in toata comuna, gratie unui proiect in valoare de un milion de lei. Din aceasta suma, 860.000 de lei au venit din partea AFM, restul reprezentand cofinantarea primariei. Din declaratia primarului Doru Cirdei retinem ca au mai ramas cateva portiuni unde inca ard vechile lampi insa vor fi inlocuite si acestea, costurile urmand a fi ... citeste toata stirea