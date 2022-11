Luminile de Sarbatori se aprind in 8 decembrie

RESITA - Resitenii sunt asteptati cu mic, cu mare, sa se bucure de feeria lunii decembrie intr-un decor de poveste, la Targul de Craciun 2022 din Centrul Civic!"Debutam cu Aprinderea Iluminatului Festiv in 8 decembrie, ora 17 si continuam pana in 31 decembrie cu teatru pentru copii, concerte live, patinoar, colinde, spectacole folclorice, corurile scolilor si liceelor din oras, comercianti cu decoruri ori bunatati pentru masa de Craciun, terasele Motif si Ros del Garden deschise in weekend cu ... citeste toata stirea