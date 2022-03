Luna plantarii arborilor, la start

RESIEsA - Tinerii pun umarul la plantari intre 15 martie si 15 aprilie. Tonul l-au dat elevii de la Colegiul Tehnic. Scriem asta deoarece pe 10 dintre ei, insotiti de doamna directoare Elena Rancu, i-am gasit pe "santier", adica pe dealul din zona Doman, acolo unde se intind cele 25 ha de teren!Alaturi de ei, muncitorii zilieri plantand puieti, sub indrumarea oamenilor de la Directia Silvica Caras-Severin (DSCS). Concret, se merge de sus in jos, curatandu-se terenul. Apoi, in locul unde va fi ... citeste toata stirea