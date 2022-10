Lupta grea prin care se adopta un salon

RESIEsA - Campania inceputa in 2019 merge inainte, in ciuda tuturor dificultatilor intampinate. Retinem asta din cuvintele prin care coordonatoarea Lili Gherle aminteste de campania inceputa cu sectia Cardiologie de la Stationarul II si continuata anul trecut cu interventia la Stationarul III, ca urmare a imaginilor aratate lumii intregi sub titulatura ,,spitalul groazei"!Imagini corecte, dupa cum afirma Lili Gherle, ale unei realitati care, ulterior s-a schimbat gratie intelegerii aratata de ... citeste toata stirea