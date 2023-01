Mai mult de jumatate din caraseni sunt bolnavi cronici

CARAS-SEVERIN - Judetul a intrat in anul 2023 cu mai multi bolnavi cronici decat in 2022, procentul acestora crescand de la 51 la 53%. Situatia a fost prezentata zilele trecute, in cadrul sedintelor organizate la nivel prefectural, fiind vorba despre prezentarea unui raport al Directiei de Sanatate Publica!Referitor la starea de sanatate a populatiei, potrivit Directiei de Sanatate Publica aproximativ 53% dintre cetatenii judetului sufera de diverse boli cronice, in crestere fata de anul 2021, ... citeste toata stirea