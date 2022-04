Mai mult verde in orasul de la Dunare

MOLDOVA NOUA - Circa 3.000 de arbusti proveniti din pepiniera proprie a Primariei Moldova Noua vor infrumuseta in aceste zile orasul de la malul Dunarii! Asta chiar inainte de materializarea unui proiect mai amplu, cu finantare europeana, intitulat "Reabilitare si modernizare spatii verzi si zone pietonale in orasul Moldova Noua"!Mii de arbusti si cateva sute de arbori ornamentali sunt gata sa transforme in aceste zile aspectul orasului de la Dunare. Recent, angajatii primariei au inlocuit ... citeste toata stirea