Mai multe abonamente, mai putina subventie

RESIEsA - Sunt doua obiective complementare vizate de Consiliul Local, legate de serviciul de transport public local!In contextul in care, in sedinta din 30 ianuarie, Consiliul Local a adus o modificare importanta privind achizitionarea abonamentelor TUR, prin transformarea valabilitatii lor "lunare" intr-una de "30 de zile din momentul achizitionarii", primarul Ioan Popa a explicitat, totodata, si directia in care doreste si spera sa se indrepte, ca eficienta, transportul public local. "Este ... citește toată știrea