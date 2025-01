Mai multe inmatriculari, mai putine radieri

CARAS-SEVERIN - Astfel poate fi rezumata dinamica parcului de autovehicule in anul 2024, comparativ cu cea a anului precedent!Numarul inmatricularilor de autoturisme a crescut in judet cu 6,2% in 2024 fata de 2023, releva datele publicate de Directia Generala de Permise de Conducere si Inmatriculari. Din totalul celor 13.599 de inmatriculari, doar in 663 de cazuri a fost vorba despre autoturisme noi (5%), 5.242 unitati aflandu-se la prima inmatriculare "de ocazie" (38%), in timp ce in 7.694 ... citește toată știrea