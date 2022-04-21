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Mai multi bani pentru firma care face curatenie pe strazile din Timisoara? Primaria vrea, consilierii locali se opun

Sursa: Express de Banat
Joi, 21 Aprilie 2022, ora 07:49
20 citiri
Mai multi bani pentru firma care face curatenie pe strazile din Timisoara? Primaria vrea, consilierii locali se opun
Express de Banat
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