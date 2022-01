Mai multi bani pentru Gradinita PP 2

RESITA - Pentru proiectul de reabilitare a Gradinitei PP 2 din municipiu, administratia locala a decis de curand majorarea sumelor din proiectul tehnic de executie!Inceputul de an a adus unele modificari in proiectul si cheltuielile legate de reabilitarea cu fonduri europene a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.2 din Resita. In prima sedinta, consilierii locali au aprobat mai multi bani pentru aceasta unitate de invatamant prescolar din municipiu. Daca initial, in 2019, in proiectul tehnic ... citeste toata stirea