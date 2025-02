Mai multi profesori in scolile si gradinitele din Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Fata de anii precedenti, in invatamantul carasean sunt disponibile in acest an mai multe posturi titularizabile. Peste 100 de catedre complete sunt puse la bataie pentru examenul de Titularizare din vara!Ministerul Educatiei a lansat recent site-ul Titularizare 2025. Astfel, profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile din fiecare judet pana la acest moment, pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice din invatamantul ... citește toată știrea