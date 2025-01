Mai putine firme noi decat in pandemie!

CARAS-SEVERIN - Daca in 2020 s-au inregistrat in judet 901 persoane fizice si juridice, in 2024 numarul lor a fost de doar 867!Spiritul antreprenorial al carasenilor nu a fost in 2024 mai scazut doar in raport cu anul declansarii pandemiei COVID-19, ci si cu anul precedent, cand toate erau bune si frumoase, iar tara viitor de aur parea sa aiba. Astfel, in 2023, potrivit datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului, au fost inregistrate in Caras-Severin 1.125 de persoane ... citește toată știrea