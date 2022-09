CARAS-SEVERIN - In ultima vreme, pe langa activitatea Laboratorului in care fac diverse produse naturale din plante, multe dintre maici au invatat sa foloseasca roata olarului!"Cat de curand nadajduim sa reusim sa ne fabricam propriile recipiente, din lut, lucrate manual de la constructie, finisaj, pana la glazurare. In aceste vase vom ambala produsele de pana acum, dar si noi produse ... citeste toata stirea