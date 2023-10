CARANSEBES - Datoriile spitalului caransebesean au scazut sub 5 milioane de lei, de la 15 unde erau cu ceva vreme in urma, asta dupa managementul impus de Adrian Dumbrava!Vestea a ajuns si la urechile consilierilor locali, unii dintre ei chiar contestatari ai lui Dumbrava si ai stilului impus de acesta la conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes (SMUC). "Eu am fost cel mai mare contestatar al dlui Dumbrava, dar am auzit ca spitalul si-a revenit, de la 15 milioane datorii la 5 ... citeste toata stirea