Marcel Vela ii cere lui Romeo Dunca sa interzica circul in Sala "Sorin Frunzaverde"!

In timp ce social-democratul Ioan Crina il face praf, presedintele PNL Caras-Severin ii sugereaza sa invete mai repede politica si administratie publica si sa puna punct discutiilor deloc principiale din Consiliul Judetean Caras-Severin!Lui Romeo Dunca i se reproseaza de catre opozitia din Consiliul Judetean ca nu e in stare sa conduca sedintele de plen nici macar dupa aproape un an si jumatate de mandat, dar si ca managementul sau ar fi falimentar pentru judet. Mult prea fantezist si in ... citeste toata stirea