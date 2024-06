Marcel Vela si Dumitru Rujan au votat "cei mai puternici candidati"

CARANSEBES - Seful PNL Caras-Severin si candidatul liberalilor pentru Primaria Caransebes si-au exprimat astazi votul in municipiul de pe Timis si Sebes. Chiar daca au votat la sectii diferite, cei doi liberali au mers impreuna pentru a transmite un mesaj comun alegatorilor!"Astazi am votat pentru un viitor mai bun pentru cetatenii municipiului Caransebes, cu totii ne dorim sa avem o siguranta, o stabilitate si in acelasi timp un confort. Pentru Consiliul Judetean am votat ca si ... citește toată știrea