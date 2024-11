Marin Nedelcu, noul viceprimar al Caransebesului

CARANSEBES - Acesta a fost propus de primarul Felix Borcean si votat viceprimar in aceasta dupa-amiaza de cei 10 consilieri PSD, AUR si PRO Romania, intr-o sedinta de la care au lipsit cei de la PNL si Dreapta Unita!Decizia lui Felix Borcean, de a-l propune pe Marin Nedelcu, poate parea suprinzatoare, desi se stia de ceva vreme ea, mai ales ca intre cei doi au existat si dispute in ultima perioada, Nedelcu sprijinindu-l pe fostul viceprimar, Bebe Pasere, in campania pentru alegerile locale ... citește toată știrea