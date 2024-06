Marius Cioiu, primul transfer al Resitei

RESIEsA - Inca un fotbalist de prima liga vine la CSM Resita! Directorul Cristi Bobar si antrenorul Flavius Stoican lucreza la transferuri, iar primul fotbalist adus la formatia din Valea Domanului este mijlocasul Marius Cioiu!Fotbalistul a evoluat ultima data la FC Botosani, in Superliga. In sezonul trecut, Marius Cioiu a evoluat in 15 partide in SuperLiga Romaniei si a mai jucat in trei meciuri in Cupa Romaniei, competitie in care a marcat si un gol. Fotbalistul in varsta de 24 de ... citește toată știrea