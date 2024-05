Marius Damian: De Ziua Europei ne dorim pace!

CARAS-SEVERIN - Data de 9 mai vine cu o tripla semnificatie. Astazi, sarbatorim 74 de ani de la momentul in care natiunile Europei in anul 1950 au ajuns la concluzia ca prin punerea in comun a priductiei de carbune si otel, un eventual razboi intre Franta si Germania, rivali istorici, " ar fi nu numai de neconceput, ci si imposibil din punct de vedere material"!Reunirea intereselor economice a contribuit la cresterea standardelor de viata si la crearea unei Europe mai unite, oferind ... citește toată știrea