CARAS-SEVERIN - Incidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9, pe Drumul National 6, dupa localitatea Teregova, in sensul de mers spre Herculane. La sosirea echipajului de politie, masina ardea ca o torta!Potrivit ISU, autoturismul a luat foc in timpul deplasarii pe DN 6, pe raza comunei Teregova: "Incendiul a fost semnalat de catre ceilalti participanti la trafic care au vazut flacara la compartimentul motor, moment in care conducatorul auto a oprit pe dreapta si a sunat ... citeste toata stirea