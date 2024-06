Masina noua pentru salubritatea Caransebesului

CARANSEBES - Primaria a achizitionat prin licitatie pe SEAP, cu fonduri de la bugetul local, o autogunoiera moderna care va intra in administrarea operatorului de salubritate Transal Urbis!Cei de la Transal Urbis aveau nevoie ca de aer de un astfel de utilaj, mai ales ca cele aflate acum in exploatare, achizitionate in 2007-2008, sunt depasite fizic si moral, iar cheltuielile cu intretinerea acestora sunt foarte mari. Spre exemplu, camionul cu care se transporta gunoiul la deponeul de la ... citește toată știrea