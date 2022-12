Masina victimelor de la Zagujeni a fost pasata intre TIR-uri

ZAGUJENI - Iar adevaratul autor ar fi fugit de la fata locului, dupa cum concluzioneaza anchetatorii!Initial, tragicul accident produs pe DN 6, in apropiere de Zagujeni, parea sa aiba o solutie simpla: autoturismul cu numere de Cehia in care se aflau victimele, ambele din Bulgaria, ar fi intrat pe contrasens, unde au fost luate din plin de un TIR din Turcia, in care s-a infipt si o autoutilitara cu numere de Caras. Totusi, cercetarile aprofundate de oamenii legii au scos la iveala ca altul ... citeste toata stirea