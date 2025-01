Matura, lopata si farasul vor reveni acasa

RESIEsA - Externalizata in prezent la Resita, activitatea de salubrizare a fost transferata catre Serviciul Public Directia pentru Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local!Consilierii locali au aprobat, luni, o hotarare de la a carei aplicare Municipalitatea se asteapta ca, de la 1 februarie 2025, serviciile de salubritate stradala sa fie prestate la un nivel calitativ superior si la un pret mai mic decat in prezent. Subiectul se afla in pregatire de cateva luni, urmare a ... citește toată știrea