Maureni continua sa fie santier

MAURENI - Primarul comunei Maureni, Brian Filimon, a declarat ca anul 2024 a fost unul plin de investitii si proiecte, iar 2025 va fi dedicat finalizarii acestora. "Daca vorbim de 2024, clar a fost un an plin din nou de ascensiune in dezvoltare si la Maureni, si la Sosdea. Am inceput proiecte pe care cu siguranta ne dorim sa le ducem la capat si sa le finalizam in 2025." a spus edilul!Potrivit primarului, trei mari obiective sunt in plina executie in Maureni, toate finantate prin Compania ... citește toată știrea