Medicii de familie au nevoie de mai multa sustinere

CARAS-SEVERIN - Deputatul liberal Jaro Marsalic crede ca acest pilon de baza al sistemului sanitar merita mai multa apreciere si recunostinta!An de an, Ziua Mondiala a Medicilor de Familie (19 mai) trece ca oricare alta. Asta chiar in conditiile in care, in plan intern, medicina de familie devine, pe zi ce trece, un sector din ce in ce mai puternic si eficient, o structura care aduce beneficii pacientilor. Potrivit deputatului carasean, medicul de familie nu este doar doctorul din cabinet, ci ... citește toată știrea