RESIEsA - In 1902, episcopul Valeriu Frentiu isi scria teza de doctorat. In 2023 a descoperit-o Bogdan Mihele (foto) in Arhivele Diecezane ale facultatii de teologie din Viena. Cum nu se cunoaste ca episcopul martir sa fi publicat vreo carte, lucrarea descoperita de Mihele este singura scrisa de Valeriu Frentiu. Un singur exemplar, niciodata publicat, de care nu stiau nici macar cei care-l pastreaza!Se doreste publicarea post-mortem a lucrarii la peste 70 de ani de la moartea autorului. ... citeste toata stirea