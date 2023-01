Memoria timpului in pagini de carte

RESIEsA - Volumul VI, referitor la Caras-Severin, din "Ghidul fondurilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918/1919", a fost prezentat azi in deschiderea manifestarilor dedicate zilei culturii nationale. Cartea este una bilingva, in limbile romana si maghiara, realizata datorita colaborarii intre arhivele nationale din cele doua tari!Volumul este unul cu conotatii europene, aparut datorita capacitatii de a lucra in echipa. Aprecierea ii apartine reprezentantului ... citeste toata stirea