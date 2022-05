Merpano va invita la ZIUA CAMPULUI!

EVENIMENT! O zi dedicata agriculturii, in campia roditoare a Banatului!ZIUA CAMPULUI va avea loc la data de28 mai 2022, cu incepere de la ora 10.00, laPlatforma agricola Merpano, pe drumul care leaga localitatile Sacalaz de Sanmihaiu Roman, in judetul Timis.Participa cu standuri si loturi demonstrative35 de companiidin agribusiness furnizoare de inputuri si utilaje agricole si sunt invitati peste700 de fermieridin judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Bihor.ZIUA CAMPULUI IN ... citeste toata stirea