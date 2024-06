Mersul pe Via Transilvanica reduce factura la gaz

CARAS-SEVERIN - E.ON Energie Romania, partenerul pentru sustenabilitate al proiectului Via Transilvanica, lanseaza o noua provocare clientilor sai si ii rasplateste pentru fiecare pas parcurs pe acest traseu, acordandu-le o reducere de 6 lei/kilometru la factura!Pentru a participa la campanie este necesara selectarea optiunii Green Steps in aplicatia E.ON Myline, unde se inregistreaza pasii facuti pe Via Transilvanica. E.ON Solar Home, E.ON Life, E.ON Cool si E.ON Green Home sunt solutiile ... citește toată știrea