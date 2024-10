Mesaje din Zodia Balantei, lansate la aniversare

CARAS-SEVERIN - Titus Crisciu, decanul de varsta al jurnalistilor din judet, si-a prezentat noul volum chiar in ziua in care a implinit 85 de ani! Evenimentul literar-aniversar si, in egala masura, aniversar-literar dedicat scriitorului si publicistului Titus Crisciu a avut loc la Biblioteca Germana "Alexander Tietz" din Resita, sub genericul "Sa ne sarbatorim valorile"!Nu doar ca lansarea volumului "Mesaje din Zodia Balantei - interviuri - portrete - jurnal" a avut loc in chiar ziua de ... citește toată știrea