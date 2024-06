Meserii la mare cautare, in Resita

RESIEsA - Invatamantul tehnic si profesional vine cu o oferta de 551 de locuri pentru anul scolar 2024-2025, din care 219 in invatamantul dual!Liceele resitene cu profil tehnologic fac inscrieri, in perioada 1-5 iulie, avand in oferta atat locuri pentru invatamantul liceal zi si seral, pentru scolile postliceale sau de maistri, cat mai ales pentru cel dual. Beneficiile imediate ale celor ce opteaza pentru invatamantul dual sunt: bursa de 1.000 lei, bursa REPOP (cazare si masa gratuite in ... citește toată știrea