Mica Croatie, dezvoltare pas cu pas

LUPAC - Drumurile comunei sunt in lucru, iar doua camine culturale asteapta ca lucrarile sa demareze!Din declaratia primarului Marian Vlasici, retinem ca lucrarile aflate in desfasurare la drumurile din localitatile Lupac si Clocotici se ridica la valoarea aproximativa de doua milioane de euro. Banii vin in mare parte de la bugetul de stat, primaria contribuind cu o parte din suma totala. Conform primarului Vlasici, lucrarile acopera mai multe portiuni de drumuri in lungime totala de 6 km. In ... citeste toata stirea