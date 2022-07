POJEJENA - 7 persoane - dintre care 3 adulti si 4 copii - au ajuns la spital in urma unui accident produs pe DN 57, in zona localitatii Pojejena, raportat la 112!Un microbuz in care erau 8 persoane (4 adulti si 4 copii) s-a rasturnat in afara partii carosabile, la fata locului ajungand doua ambulante ale ... citeste toata stirea