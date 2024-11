Microbuz scolar implicat intr-un accident pe DJ 582

CARAS-SEVERIN - In aceasta dimineata, pe Drumul Judetean 582, intre localitatile Secu si Cuptoare, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz destinat transportului de elevi si un autoturism. Din primele cercetari efectuate la fata locului, s-a stabilit ca autoturismul ar fi patruns pe contrasens, provocand coliziunea!In urma impactului, o femeie, insotitor in microbuzul scolar, a suferit rani usoare. De asemenea, un copil de 12 ani, aflat in microbuz, a ... citește toată știrea