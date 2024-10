Microraioane pe doua roti

RESIEsA - Reprezentantii administratiei locale au anuntat planuri ambitioase pentru extinderea retelei de bike-sharing in microraioanele orasului, ca parte a unui proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii urbane!Statiile de biciclete vor fi amplasate atat pe bulevarde, cat si pe strazi mai mici, inclusiv in interiorul microraioanelor, in special in zonele frecventate de tineri, precum scolile. Astfel, copiii vor putea utiliza bicicletele pentru a se deplasa mai rapid la scoala.In ... citește toată știrea