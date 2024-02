Miercurea sirenelor, exercitiu de alarmare publica

CARAS-SEVERIN - Si carasenii au ocazia sa afle care este semnificatia diferitelor tipuri de semnale transmise in situatii extreme, prin intermediul sirenelor!Salvatorii pun in scena, miercuri, de la 10.00, la 11.00, exercitiul de alarmare publica "Miercurea sirenelor", pentru verificarea functionarii acestora. Acesta se deruleaza la nivel national, iar simularile au atat rolul de a verifica echipamentele actionate in mod centralizat, cat si cele cu actionare locala."Instiintarea, ... citește toată știrea