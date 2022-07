Mihai, romanu' bavarez cu Resita in suflet

RESIEsA - Desi stabilit la Munchen, nu uita nici cei 14 ani in care a trait si muncit in Cetatea de Foc si nici Orsova natala. De aceea, de cate ori vine acasa, Mihai Romanu isi imparte timpul intre cele doua orase de care a ramas legat!Inginer zootehnist si asistent medical, a mostenit sensibilitatea pentru domeniul feroviar pentru ca provine dintr-o familie de ceferisti din tata-n fiu si a crescut in apropierea garii din Orsova. Iar sentimentul de "acasa" i-l dau numai Orsova veche, ... citeste toata stirea