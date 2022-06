Mihail Deleanu, cetatean de onoare al judetului

CARAS-SEVERIN - "Dedicam o ora din viata noastra pentru a cinsti un om care a dedicat o viata pentru a pune in valoare traditia si cultura acestui judet", sunt cuvintele cu care Romeo Dunca l-a omagiat pe filologul nascut in Ardeal si adoptat cu mare generozitate de Caras-Severinul multicultural, multietnic si multireligios!Distinctia vine dupa o viata de intelectual in slujba culturii si aproape 40 de carti publicate. La editarea lor, uneori il scotea din rabdari pe Gheorghe Jurma, caruia ii ... citeste toata stirea