Milioane de euro vin in valuri in Caras-Severin! Resita si Caransebes, record de proiecte aprobate!

CARAS-SEVERIN - Ministerul Dezvoltarii finanteaza 1.496 investitii, in 1.149 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Lista proiectelor finantate, in valoare totala de 7.126.942.691,89 lei, a fost publicata pe site-ul www.mdlpa.ro!Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR. Pe Componenta 5 - Valul renovarii, in judetul Caras-Severin au fost aprobate 20 de proiecte, in valoare ... citeste toata stirea