RESIEsA - 24,18 milioane de lei vor fi investiti in 2023 si 2024 in dotarea unitatilor de invatamant. 18 in total, la care se adauga Clubul Sportiv Scolar si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJARE) Caras-Severin. Investitia va fi finantata prin PNRR, contractul fiind semnat joi intre Primaria Resita si Ministerul Educatiei!In perioada amintita vor fi achizitionate mobilier, echipamente tehnologice, materiale didactice si echipamente digitale pentru atelierele de practica ... citeste toata stirea