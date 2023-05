RESITA - Urmeaza evaluarea pagubelor provocate de aversa de tip "flash flood" cazuta luni in Orasul vechi!Precipitatiile abundente cazute, luni dupa-amiaza, asupra perimetrului Driglovat-Budinic, au transformat strada M. Kogalniceanu intr-un afluent temporar al Barzavei. Drept care municipiul resedinta de judet a reusit sa ajunga vedeta buletinelor de stiri, iar situatia in sine, aprig subiect de disputa pe retelele de socializare, unde specialisti in varii domenii n-au intarziat sa atribuie, ... citeste toata stirea