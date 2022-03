Milionul de lei, ca si dus

ANINA - Primaria orasului va cheltui banii primiti recent de la judet pentru a plati diverse cofinantari. Am retinut asta la capatul discutiei cu consilierul Gheorghe Romanu, fostul edil, care ne-a vorbit despre proiectele orasului!Cele mai importante sunt proiectul prin care AquaCaras introduce apa si canalizare in intregul oras, respectiv proiectul de introducere a gazului metan in Anina. "AquaCaras a reluat lucrarile. Iar avem strazi sparte si galagie. Avem partea noastra de cofinantare la ... citeste toata stirea