Ministerul face curatenie digitala

CARAS-SEVERIN - Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii ia masuri impotriva dezinformarii, in contextul alegerilor din Romania!Daniel Surdu, secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, a declarat vineri angajamentul ferm al institutiei de a combate dezinformarea, mai ales in contextul electoral din Romania. In cadrul unui comunicat oficial, acesta a subliniat importanta protejarii integritatii informatiei pentru a asigura accesul cetatenilor la informatii ... citește toată știrea