CARAS-SEVERIN - Discretie si confidentialitate, marca PSD. Asta se poate spune despre vizita ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in judet. Cat despre Arsenal, Radu Oprea nu a venit cu nimic care sa "bubuie"!In pofida caldurii caniculare de joi, care la Baile Herculane a depasit 40 de grade, despre prezenta in statiune a ministrului Radu Oprea (foto, st.) n-a "transpirat" nicio informatie pana spre seara. Cateva detalii am aflat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa ... citeste toata stirea