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Ministrul Grindeanu, presiuni pe directorul Aeroportului Timisoara pentru a atrage fonduri europene

Sursa: Express de Banat
Luni, 24 Ianuarie 2022, ora 07:52
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Ministrul Grindeanu, presiuni pe directorul Aeroportului Timisoara pentru a atrage fonduri europene
Express de Banat
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